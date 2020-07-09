Деревянную скульптуру Меланьи Трамп подожгли в Словении

В Словении подожгли деревянную скульптуру Меланьи Трамп, жены президента США, сообщил художник Брэд Дауни.

Именно Дауни заказал скульптуру, которая находилась неподалеку от словенского города Севница, где выросла Меланья Трамп. Сейчас скульптуру убрали, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ее вырезал бензопилой из ствола липы местный скульптор Алеш Жупевц. Жена президента США изображена в полный рост с нарочито грубыми чертами и в голубом платье.

В январе в городе Моравче сожгли деревянную скульптуру, известную в Словении как «Памятник Дональду Трампу».