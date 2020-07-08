Российский космонавт с МКС побывал на Crew Dragon

Находящийся на МКС российский космонавт Анатолий Иванишин посетил корабль Crew Dragon, сообщило НАСА.

Иванишин и трое американских астронавтов «оценили факторы комфорта» в «пристыкованном корабле», передает РИА «Новости».

Российский космонавт, а также астронавты Дуглас Херли, Роберт Бенкен и Кристофер Кэссиди продемонстрировали в течение часа удобство размещения четырех человек в корабле, а также поделились ощущениями со специалистами на Земле, сообщили в НАСА.

Напомним, Роскосмос перечислил недостатки корабля Crew Dragon.

В мае ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, впервые за долгое время американские астронавты были доставлены на МКС на борту своего корабля.

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