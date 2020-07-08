Киевский суд не стал избирать меру пресечения Порошенко

Печорский райсуд Киева не стал рассматривать ходатайство об изменении избрании меры пресечения в виде личного обязательства для экс-президента Украины Петра Порошенко.

В среду завершилось расследование дела о назначении первым замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, передает РИА «Новости».

После этого прокурор сообщил суду, что избрание меры пресечения экс-президенту нецелесообразно.

«Ходатайство (...) об избрании меры пресечения Порошенко (...) оставить без рассмотрения», – сказал следственный судья Сергей Вовк.

Защита Порошенко подала ходатайство о допросе в суде генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой. «Только генпрокурор может прийти и объяснить, что происходит», – заявил адвокат Игорь Головань.

Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим замом Сергея Семочко – на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.

В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.