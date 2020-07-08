Матвиенко назвала условие предоставления Медведеву места пожизненного сенатора

Бывший президент России Дмитрий Медведев не получит автоматически место пожизненного сенатора в Совете Федерации, для этого нужен отдельный закон, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.

«Поскольку наделение [сенаторскими полномочиями] бывшего президента предусматривает возможность его отказа, автоматически это [наделение Медведева сенаторскими полномочиями] не произойдет», – пояснила Матвиенко.

Она добавила, что для этого необходимо будет подготовить отдельный законопроект, передает РИА «Новости».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что российский парламент приступит к работе над законами для реализации поправок в Конституцию.

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