Кремль опроверг обсуждение переноса Дня России на 1 июля

В Кремле не обсуждали новую инициативу о возможности переноса празднования Дня России на 1 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Оно (это предложение) тоже новое. Никаких обсуждений на этот счет в Кремле не ведется», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, ранее в среду член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.