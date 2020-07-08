Минприроды отреагировало на несогласие «Норникеля» о сумме ущерба после ЧП в Норильске

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8 июля, среда  |  Последнее обновление — 14:17  |  vz.ru
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Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась в числе наиболее упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Иван Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки

Иван Сафронов неожиданно для самого себя оказался за решеткойФото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
Громкий шпионский скандал на этот раз затронул известного в журналистских кругах человека – бывшего журналиста, а ныне советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Его задержание вызвало волну вопросов и даже возмущения его бывших коллег. Чем мог Сафронов привлечь внимание контрразведки? Подробности...
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Почему Госдеп испугался любимой игрушки подростков

Популярное у американских школьников приложение заподозрили в сливе данных китайским коммунистамФото: REUTERS/Dado Ruvic
Мегапопулярное приложение по обмену видеороликами TikTok может быть заблокировано в США. Компанию, которая владеет любимой игрушкой миллионов подростков – в том числе и российских школьников – заподозрили в сотрудничестве с китайской разведкой. В Индии TikTok уже запретили. Может быть, то же самое сделать и в России? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

Виктор Сокирко, военный корреспондент
Журналист не является носителем секретов, даже пусть он является информированным человеком в той или иной области. Но журналисту никак не добраться до настоящих секретов, представляющих гостайну. Подробности...
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Гомосексуализм как высшая стадия империализма

Алексей Алешковский, сценарист
Отношение к правам секс-меньшинств проходит пять традиционных стадий: отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Но в самых прогрессивных обществах мы можем обнаружить и шестую стадию: пропаганды. Подробности...
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Навальный шлет привет из «святых 90-х»

Максим Соколов, публицист
В 90-е была процветающая профессия политтехнолога, построенная по принципу «Весенний день год кормит». Политтехнолог выезжал в регион, поднимал предвыборные бюджеты, день голосования проходил, после чего с богатыми (или уж какими есть) трофеями отправлялся отдыхать от трудов праведных. Подробности...
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    Китай нахамил США

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              Минприроды отреагировало на несогласие «Норникеля» о сумме ущерба после ЧП в Норильске

              8 июля 2020, 13:20

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Компания «Норникель» имеет право обратиться в суд, чтобы оспорить размер ущерба после ЧП под Норильском, однако Министерство природных ресурсов и экологии официально зафиксировало весь причиненный вред, заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

              Кобылкин заявил, что «ущерб окружающей среде и ликвидация последствий аварии - два несопоставимых понятия», потому «если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право», передает ТАСС.

              Однако в министерстве «видели последствия аварии, официально зафиксировали все показатели причиненного вреда, Росприроднадзор рассчитал ущерб».

              Вместе с тем Минприроды исключает возможность компенсации «Норильским никелем» ущерба от аварии в Норильске затратами на реализацию «серного проекта», предусматривающего снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: «Эти средства не могут быть зачтены, поскольку не имеют никакого отношения к аварии и ее ликвидации».

              Старший директор – руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов ранее предположил, что при определении размера возмещаемого вреда могут быть учтены затраты «Норникеля» на «серный проект», который сопоставим по стоимости, передает РИА «Новости».

              «Серный проект» – экологическая программа «Норникеля», предусматривающая сокращение суммарных выбросов диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала компании. Общая стоимость «серного проекта» оценивается в 3,5 млрд долларов до 2025 года.

              Напомним, «Норникель» решил оспорить размер ущерба от ЧП под Норильском.

              Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 147,7 млрд рублей, из которых 147 млрд – ущерб для водных ресурсов, 0,7 млрд – ущерб почвам.

              Накануне, 7 июля, Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о предупреждении и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.


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