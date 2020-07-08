На переименование военных баз в США захотели выделить 1 млн долларов

Планируется выделить 1 млн долларов на переименование военных объектов, названных в честь конфедератов, свидетельствует проект оборонного бюджета США.

Проект бюджета на 2021 финансовый год опубликован комитетом по ассигнованиям Палаты представителей США, которую контролируют демократы, передает РИА «Новости».

1 млн долларов предлагается выделить на «переименование объектов, сооружений, дорог и улиц, которые носят имена лидеров и офицеров-конфедератов».

Документ, чтобы вступить в силу, должен получить поддержку контролируемого республиканцами Сената. Также его должен подписать президент США Дональд Трамп, который уже заявлял, что не сделает этого, если в проект включат положение о переименовании военных баз.

Трамп заявил, что его администрация не намерена обсуждать переименование.

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