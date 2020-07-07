Помпео не исключил дополнительных мер помощи оппозиции в Гонконге

Власти Соединенных Штатов не исключают дополнительных действий для помощи демократическим активистам Гонконга после принятия в Китае закона об обеспечении национальной безопасности в специальном административном районе КНР, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Госсекретарь США в эфире радиопередачи Washington Watch вновь обвинил Пекин в нарушении обещаний, данных жителям Гонконга, передает ТАСС.

«Мы собираемся сделать все возможное, чтобы привлечь внимание общественности и обеспечить, как сказал президент [США Дональд Трамп], чтобы ответственные за решения, касающиеся Гонконга, понесли ответственность», – заявил Помпео.

«Соединенные Штаты не останутся в стороне, чтобы как можно лучше обеспечить защиту этих людей (представителей оппозиции – прим. ВЗГЛЯД), которые участвуют в деятельности, стремясь просто требовать простых, основных свобод», – сказал глава Госдепартамента США, отвечая на вопрос о том, «будут ли предприняты какие-либо дополнительные меры, чтобы помочь тем, против кого могут быть направлены действия коммунистического режима, тем, кто был лидером демократического движения».

«Совместно мы собираемся делать это. Вы видели, что Великобритания объявила, что они готовы принять до, как мне кажется, 3 млн человек, которые, возможно, захотят покинуть Гонконг. Я знаю, что другие страны также взяли на себя это обязательство», – добавил Помпео.

Напомним, 27 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу об утере Гонконгом автономии от КНР. В связи с этим 26 июня США ввели против Китая «гонконгские» санкции.

30 июня США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Документ направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Правовым актом предусмотрено пожизненное заключение в качестве максимального наказания, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможность расследования дел на территории материкового Китая.

1 июля Китай предложил США попробовать ввести санкции против Гонконга, чтобы Пекин мог продемонстрировать свою решимость и нанести Вашингтону ответный удар.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о подготовке Китая к «финансовому разводу» с Америкой.

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