В Турции восхитились эффективностью российского самолета

Власти турецкой провинции Измир, где распространяются лесные пожары, признали эффективность направленных Россией самолетов-амфибий Бе-200ЧС, передает издание Sabah.

«Мы впервые использовали арендованный у России самолет в Измире, и он оказался очень эффективным. Наш самолет был уже в районе пожара спустя всего 27 минут. Он проработал около часа и за этот промежуток времени совершил семь вылетов. Он внес огромный вклад в предотвращение пожара», – передает ТАСС слова главы регионального управления лесного хозяйства Зафера Деринча.

Напомним, два российских самолета-амфибии Бе-200 16 июня прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

Многоцелевой серийно выпускаемый самолет-амфибия Бе-200ЧС предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды.

Бе-200ЧС – единственный в мире реактивный самолет-амфибия, что дает неоспоримые преимущества в скорости при тушении пожаров. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды.