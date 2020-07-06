Зеленский захотел развивать трансплантацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости развивать в стране трансплантационную отрасль, чтобы сделать подобные операции доступными для украинцев.

«Надо очень мощно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, на Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а следовательно доступны для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга по более низкой цене может привлечь иностранцев», – приводятся слова Зеленского на сайте офиса президента.

Отмечается, что пересадки органов ожидают более 5 тыс. украинцев.

В декабре 2019 года Верховная рада Украины приняла закон, регулирующий вопросы трансплантации.

Напомним, с 1 января 2019 года на Украине прекратились все операции по трансплантации. Пояснялось, что проблема появилась из-за того, что из 29 подзаконных актов, которые правительство Украины должно разработать и утвердить для введения закона в действие, не утверждено ни одного.