На Украине прекращают проведение операций по трансплантации

На Украине с 1 января 2019 года прекратятся все операции по трансплантации, сообщила замглавы комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

Сысоенко сообщила в Facebook, что с 1 января прекращается действие закона, по которому на Украине «происходит ежегодно около 130 операций через родственную трансплантацию».

«Соответственно, все операции по трансплантации на Украине прекратятся! Врачи, которые примут решение о трансплантации с 1 января 2019 года, будут нарушать порядок трансплантации анатомических материалов человека, что влечет за собой уголовную ответственность», – указывается в записи.

По словам замглавы комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения, проблема появилась из-за того, что из 29 подзаконных актов, которые правительство Украины должно разработать и утвердить для введения закона в действие, не утверждено ни одного.

Таким образом, «правительство не сформировало никаких условий для введения в действие нового закона о трансплантации».

Уже с 1 января 2019 года «в Национальном Институте хирургии и трансплантологии Украины не назначено никакой операции по трансплантации».

«При том, что очередь на трансплантацию расписана на четыре месяца вперед! Многие из этих пациентов – дети», – отметила Сысоенко, добавив, что всего в данной операции на Украине нуждаются около 5 тыс. человек в год.

«В последний сессионный день этого года парламент еще имел шанс спасти ситуацию! К сожалению, народные депутаты проголосовали за мораторий на рынок земли, тарифы, рейдерство, но не за то, что касается жизни и здоровья людей», – указала Ирина Сысоенко.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала жителей страны отказаться от уринотерапии. До этого она сочла вегетососудистую дистонию «советским мифом».

В ноябре сообщалось, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на Украине начала представлять угрозу для соседних стран.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в последнее время на Украине наблюдается неустойчивая эпидемическая ситуация по инфекционным болезням, а заболеваемость корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем, дифтерией приобретает угрожающий характер.

Несмотря на это, Украина продолжает запрещать лекарства из России.