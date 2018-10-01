Власти Украины призвали граждан отказаться от лечения мочой

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала жителей страны отказаться от уринотерапии.

Украинский политик отметила, что она получила много запросов написать об уринотерапии как альтернативном методе лечения.

«Я вам сразу скажу – пить, втирать, делать маски или капли из урины не стоит вообще. Кроме того, нет ни одного научного подтверждения того, что у нее есть какая-то польза для здоровья. Тем не менее, уринотерапия имеет большое число последователей, которые верят в волшебную силу этой жидкости», – написала Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, «суть мочеиспускания заключается в том, чтобы почки профильтровали кровь. Так организм избавляется от лишней жидкости, солей и минералов», а возврат этих продуктов назад в организм не требуется.

Гражданку США Ульяну Супрун неоднократно обвиняли в том, что она пропагандирует банальности и не занимается вопросами украинского здравоохранения. Ранее она предлагала лечить болезни музыкой и отгонять от еды мух, понижать смертность танцами, тогда как родители онкобольных детей просили помощи украинский Минздрав и неоднократно выходили на митинги перед зданием министерства.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала инициативы Супрун и объясняла, к чему они приведут.