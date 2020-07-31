Заболевшего коронавирусом рэпера Элджея госпитализировали

Взгляд
31 июля, пятница  |  Последнее обновление — 22:31  |  vz.ru
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Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

Конкурентноспособсность белорусской продукции зависит от дешевого топлива и газа Михаил Воскресенский/РИА Новости
В отношениях между Россией и Белоруссией внезапно возник политический кризис: Минск обвинил Москву во внешнем вмешательстве. Следом Белоруссия усилила пограничный режим на российской границе. До какого предела Минск планирует обострить ситуацию, пока непонятно. Как взаимосвязаны экономики двух стран и как они пострадают, если обострение приведет к заморозке торговых отношений между Москвой и Минском? Подробности...
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Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

Белорусские силовики снабжают Батьку все новыми фантастическими версиями «российской угрозы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова. Выдаст ли Лукашенко Украине воевавших в Донбассе россиян и каким будет ответ Москвы? Подробности...
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Путин нашел решение для двух экологических проблем Байкала

Заброшенная промзона в Усолье превратилась в отстойник для сотен тонн опасных химикатов Светлана Латынина/ТАСС
Байкалу снова грозит опасность, причем сразу с двух сторон. Бывший химзавод из Усолья вот-вот отравит озеро миллионами тонн ртути и хлора, а планы модернизации железной дороги оказались чреваты сплошной вырубкой леса вдоль берега. Обе проблемы оказались на повестке совещания, проведенного Путиным по инициативе главы Иркутской области Кобзева. Устранение экологической угрозы Путин взял под личный контроль.  Подробности...
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Израиль задумал вытеснить российский газ из Европы

Чтобы израильский газ достиг Европы, эти трубы должны лечь на глубину трех тысяч метров Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Очередной мегапроект, призванный потеснить позиции российского газа на европейском рынке, вошел в стадию реализации. Речь идет о израильско-кипрско-греческом трубопроводе EastMed, который должен снабжаться с израильского месторождения «Левиафан». С какими сложностями сталкивается данное начинание и стоит ли России бояться появления нового конкурента? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Долго ли продлится новое перемирие в Донбассе

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Начиная с 2014 года в Донбассе было уже более 20 перемирий. Бессрочных и с различными сроками окончания. Они часто носили красивые названия, к примеру, «хлебное» или «школьное» перемирие. Но все заканчивались одинаково – новой эскалацией конфликта. Подробности...

России пора становиться хранилищем памяти мира

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Если на Западе начнут перетруску и чистку музеев, библиотек и архивов, нужно предложить им отдавать все, что не кажется политкорректным, нам. Пусть мы станем в их глазах свалкой неполиткорректной рухляди. Ничего! Мы не гордые. Мы сложные. Подробности...
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У русской истории нет этнических границ

Сергей Мардан, публицист
Не нужно примерять на себя роль отправленного в отставку любовника. Россия – это скорее отец, который вырастил детей, и они решили жить своим домом. Отчего мы не перестаем оставаться роднёй. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

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    Заболевшего коронавирусом рэпера Элджея госпитализировали

       31 июля 2020, 21:33
    Текст: Алексей Дегтярев

    Рэпер Алексей Узенюк (Элджей) был госпитализирован после того, как у него обнаружили коронавирус, об этом музыкант сообщил в социальных сетях.

    Узенюк в stories в своем Instagram выложил короткий ролик: он лежит на каталке по пути в больницу. Рэпер не сообщил причину госпитализации.

    Ранее телеведущая и супруга Узенюка Анастасия Ивлеева сообщила, что у нее и ее мужа обнаружили коронавирус.

    Сама Ивлеева сообщила в пятницу, что возвращается в шоу «Орел и решка».

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