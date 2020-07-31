Заболевшего коронавирусом рэпера Элджея госпитализировали

Рэпер Алексей Узенюк (Элджей) был госпитализирован после того, как у него обнаружили коронавирус, об этом музыкант сообщил в социальных сетях.

Узенюк в stories в своем Instagram выложил короткий ролик: он лежит на каталке по пути в больницу. Рэпер не сообщил причину госпитализации.

Ранее телеведущая и супруга Узенюка Анастасия Ивлеева сообщила, что у нее и ее мужа обнаружили коронавирус.

Сама Ивлеева сообщила в пятницу, что возвращается в шоу «Орел и решка».

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