Местные сообщества предложили подключить к корректировке нацпроектов

Взгляд
31 июля, пятница  |  Последнее обновление — 16:22  |  vz.ru
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Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

Конкурентноспособсность белорусской продукции зависит от дешевого топлива и газа Михаил Воскресенский/РИА Новости
В отношениях между Россией и Белоруссией внезапно возник политический кризис: Минск обвинил Москву во внешнем вмешательстве. Следом Белоруссия усилила пограничный режим на российской границе. До какого предела Минск планирует обострить ситуацию, пока непонятно. Как взаимосвязаны экономики двух стран и как они пострадают, если обострение приведет к заморозке торговых отношений между Москвой и Минском? Подробности...
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Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

Белорусские силовики снабжают Батьку все новыми фантастическими версиями «российской угрозы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова. Выдаст ли Лукашенко Украине воевавших в Донбассе россиян и каким будет ответ Москвы? Подробности...
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Путин нашел решение для двух экологических проблем Байкала

Заброшенная промзона в Усолье превратилась в отстойник для сотен тонн опасных химикатов Светлана Латынина/ТАСС
Байкалу снова грозит опасность, причем сразу с двух сторон. Бывший химзавод из Усолья вот-вот отравит озеро миллионами тонн ртути и хлора, а планы модернизации железной дороги оказались чреваты сплошной вырубкой леса вдоль берега. Обе проблемы оказались на повестке совещания, проведенного Путиным по инициативе главы Иркутской области Кобзева. Устранение экологической угрозы Путин взял под личный контроль.  Подробности...
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Израиль задумал вытеснить российский газ из Европы

Чтобы израильский газ достиг Европы, эти трубы должны лечь на глубину трех тысяч метров Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Очередной мегапроект, призванный потеснить позиции российского газа на европейском рынке, вошел в стадию реализации. Речь идет о израильско-кипрско-греческом трубопроводе EastMed, который должен снабжаться с израильского месторождения «Левиафан». С какими сложностями сталкивается данное начинание и стоит ли России бояться появления нового конкурента? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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России пора становиться хранилищем памяти мира

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Если на Западе начнут перетруску и чистку музеев, библиотек и архивов, нужно предложить им отдавать все, что не кажется политкорректным, нам. Пусть мы станем в их глазах свалкой неполиткорректной рухляди. Ничего! Мы не гордые. Мы сложные. Подробности...
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У русской истории нет этнических границ

Сергей Мардан, публицист
Не нужно примерять на себя роль отправленного в отставку любовника. Россия – это скорее отец, который вырастил детей, и они решили жить своим домом. Отчего мы не перестаем оставаться роднёй. Подробности...
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США воспринимают Россию как запасной аэродром

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Быть врагом Соединенных Штатов очень накладно и совсем не почетно. Врага со всех сторон обкладывают санкциями, против врага проводятся масштабные информационные операции. Наконец, с врагом Соединенных Штатов боятся сотрудничать другие страны. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
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  • России

  • Никому
В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
  • В Великобританию

  • В Танзанию

  • В Турцию

  • Пока останусь в России
Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
  • Да, все требования

  • Это зависит от требований

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    Местные сообщества предложили подключить к корректировке нацпроектов

    31 июля 2020, 15:58

    Центр социально-консервативной политики провел круглый стол на тему «Гражданское участие: муниципальный аспект. Роль местных сообществ в обсуждении и реализации социально-значимых инициатив», в ходе которого участники предложили подключить местные сообщества и местных лидеров в политическую деятельность.

    Участие в мероприятии приняли представители органов государственной власти, муниципальных образований и местных сообществ, общественных и профессиональных объединений, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В ходе круглого стола депутаты местного самоуправления, гражданские активисты и эксперты обсудили имеющийся опыт и потенциал участия местных гражданских сообществ в реализации местного самоуправления, осуществления социально-значимых инициатив.

    Современный этап развития и фиксируемые процессы общественно-политической трансформации свидетельствуют о необходимости разработки и использования новых подходов к развитию муниципальных отношений, считают участники круглого стола. Муниципальная политика может и должна играть более значимую роль.

    «Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В ближайшие полгода будут скорректированы национальные проекты и документы стратегического планирования. Напомню, что главной целью нацпроектов, главным показателем их эффективности является улучшение жизни людей. В этой связи возрастает значимость местных сообществ, как основы муниципальных образований. Потому что именно органы местного самоуправления, региональные гражданские активисты обладают более полной информации об отношении людей к тем или иным изменениям. Привлечение их к работе современных коммуникационных площадок способно существенно помочь органам власти в более точной корректировке нацпроектов», – заявил член экспертного совета «Единой России» Андрей Громов.

    Местные сообщества и их современное проявление в Сети помимо потенциала обратной связи для диалога власти и общества обладает рядом необходимых условий для формирования новых политических лидеров. Необходимо большее включение муниципальных активистов в политическую деятельность.

    Президент Центра социально-консервативной политики «Северо-Запад» Игорь Шувалов отметил ряд проблем взаимодействия органов местного самоуправления с местными сообществами и соответствующие исторические предпосылки. По его словам, даже институт земства, будучи наиболее близкой властной структурой к широким слоям населения, не затрагивал их жизнь.

    «В большей части местное сообщество разорвано с любым уровнем власти. Так исторически складывалось. Сегодня в феодально-советский уклад разделения власти и народа вмешиваются отдельные капиталистические элементы, которые сами по себе малы, но их может быть много. Надо начать думать, как их взаимодействие улучшить. Например, у меня есть предложение, когда любая хозяйственная инициатива попадала бы в некую платформу, которой кто-то бы непрерывно занимался», – отметил он.

    Директор Института комплексного территориального развития Виктор Конопацкий отметил, что не всегда федеральные органов власти быстро и точно чувствуют проблемы и заботы, которые волнуют людей на местах. При этом он подчеркнул, что при более сбалансированной системе муниципального управления большинство проблем, с которыми жители сталкиваются, можно было решить именно на уровне местного сообщества. «Распространение коронавирусной инфекции продемонстрировало, что зачастую, особенно в экстренных ситуациях, представители местных сообществ знают, какие меры нужно предпринять для недопущения развития негативного сценария, с учетом местных особенностей», – отметил он.

    Координатор проекта «Гражданский экзамен», философ Сергей Волобуев считает, что новый этап развития страны связан с имплементацией конституционных новаций, принятых на общероссийском голосовании, в федеральное законодательство. «Среди этих новаций важное место занимают как новации в области местного самоуправления, строительства единой системы публичной власти в Российской Федерации, так и новации, касающиеся развития гражданского общества, волонтерства, защиты прав граждан и традиционных российских ценностей. Использование гражданами и их объединениями новых возможностей, которые открывают конституционные изменения, станет драйвером развития местного самоуправления», – сказал он.

    Член экспертного совета «Единой России» Андрей Громов напомнил, что местные сообщества в истории России всегда занимали особое место в регулировании общественных отношений и являются важной социокультурной особенностью – особенно при развитии идей устойчивого развития. «На сегодняшний день широкая трактовка идей устойчивого развития, наверное, до конца еще не оформлена. Но в основном общество является сторонником этих идей, в том числе как идей равенства, гражданских прав и локальной экономики. То, что люди хотят видеть вокруг себя – это, по сути, и есть ориентир стратегического и устойчивого развития».

    Напомним, что от высшего совета работу по мониторингу обеспечения участия граждан в обсуждении социально значимых инициатив ведет координатор одноименной рабочей группы высшего совета «Единой России» Владимир Катренко.


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