Местные сообщества предложили подключить к корректировке нацпроектов

Центр социально-консервативной политики провел круглый стол на тему «Гражданское участие: муниципальный аспект. Роль местных сообществ в обсуждении и реализации социально-значимых инициатив», в ходе которого участники предложили подключить местные сообщества и местных лидеров в политическую деятельность.

Участие в мероприятии приняли представители органов государственной власти, муниципальных образований и местных сообществ, общественных и профессиональных объединений, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе круглого стола депутаты местного самоуправления, гражданские активисты и эксперты обсудили имеющийся опыт и потенциал участия местных гражданских сообществ в реализации местного самоуправления, осуществления социально-значимых инициатив.

Современный этап развития и фиксируемые процессы общественно-политической трансформации свидетельствуют о необходимости разработки и использования новых подходов к развитию муниципальных отношений, считают участники круглого стола. Муниципальная политика может и должна играть более значимую роль.

«Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В ближайшие полгода будут скорректированы национальные проекты и документы стратегического планирования. Напомню, что главной целью нацпроектов, главным показателем их эффективности является улучшение жизни людей. В этой связи возрастает значимость местных сообществ, как основы муниципальных образований. Потому что именно органы местного самоуправления, региональные гражданские активисты обладают более полной информации об отношении людей к тем или иным изменениям. Привлечение их к работе современных коммуникационных площадок способно существенно помочь органам власти в более точной корректировке нацпроектов», – заявил член экспертного совета «Единой России» Андрей Громов.

Местные сообщества и их современное проявление в Сети помимо потенциала обратной связи для диалога власти и общества обладает рядом необходимых условий для формирования новых политических лидеров. Необходимо большее включение муниципальных активистов в политическую деятельность.

Президент Центра социально-консервативной политики «Северо-Запад» Игорь Шувалов отметил ряд проблем взаимодействия органов местного самоуправления с местными сообществами и соответствующие исторические предпосылки. По его словам, даже институт земства, будучи наиболее близкой властной структурой к широким слоям населения, не затрагивал их жизнь.

«В большей части местное сообщество разорвано с любым уровнем власти. Так исторически складывалось. Сегодня в феодально-советский уклад разделения власти и народа вмешиваются отдельные капиталистические элементы, которые сами по себе малы, но их может быть много. Надо начать думать, как их взаимодействие улучшить. Например, у меня есть предложение, когда любая хозяйственная инициатива попадала бы в некую платформу, которой кто-то бы непрерывно занимался», – отметил он.

Директор Института комплексного территориального развития Виктор Конопацкий отметил, что не всегда федеральные органов власти быстро и точно чувствуют проблемы и заботы, которые волнуют людей на местах. При этом он подчеркнул, что при более сбалансированной системе муниципального управления большинство проблем, с которыми жители сталкиваются, можно было решить именно на уровне местного сообщества. «Распространение коронавирусной инфекции продемонстрировало, что зачастую, особенно в экстренных ситуациях, представители местных сообществ знают, какие меры нужно предпринять для недопущения развития негативного сценария, с учетом местных особенностей», – отметил он.

Координатор проекта «Гражданский экзамен», философ Сергей Волобуев считает, что новый этап развития страны связан с имплементацией конституционных новаций, принятых на общероссийском голосовании, в федеральное законодательство. «Среди этих новаций важное место занимают как новации в области местного самоуправления, строительства единой системы публичной власти в Российской Федерации, так и новации, касающиеся развития гражданского общества, волонтерства, защиты прав граждан и традиционных российских ценностей. Использование гражданами и их объединениями новых возможностей, которые открывают конституционные изменения, станет драйвером развития местного самоуправления», – сказал он.

Член экспертного совета «Единой России» Андрей Громов напомнил, что местные сообщества в истории России всегда занимали особое место в регулировании общественных отношений и являются важной социокультурной особенностью – особенно при развитии идей устойчивого развития. «На сегодняшний день широкая трактовка идей устойчивого развития, наверное, до конца еще не оформлена. Но в основном общество является сторонником этих идей, в том числе как идей равенства, гражданских прав и локальной экономики. То, что люди хотят видеть вокруг себя – это, по сути, и есть ориентир стратегического и устойчивого развития».

Напомним, что от высшего совета работу по мониторингу обеспечения участия граждан в обсуждении социально значимых инициатив ведет координатор одноименной рабочей группы высшего совета «Единой России» Владимир Катренко.