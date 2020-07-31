Названы сроки принятия решения судом ЕС по апелляции оператора «Северного потока – 2»

Окончательное решение суда Евросоюза по апелляции на решение по применению норм Газовой директивы к «Северному потоку – 2» будет принято в течение 12 месяцев, сообщили в пресс-службе оператора проекта строительства газопровода Nord Stream 2 AG.

«В качестве следующего шага ЕС предоставит ответные доводы на апелляцию. Европейский суд примет решение в течение последующих 12 месяцев. Это решение будет ограничено вопросом о допустимости иска к рассмотрению», – сообщили в Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

28 июля компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на отказ суда ЕС рассматривать иск оператора газопровода «Северный поток – 2» против действия норм Газовой директивы Евросоюза в отношении трубопровода.

Напомним, в январе Федеральное сетевое агентство Германии приняло заявки от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на выведение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Однако в мае немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС.