Немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку Nord Stream 2 AG об освобождении газопровода «Северный поток – 2» от требований обновленной Газовой директивы Евросоюза.

«Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части «Северного потока – 2», пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.

В регуляторе отметили, что необходимым условием для выведения проекта из-под правил была его реализация до 23 мая 2019 года. «В случае с «Северным потоком – 2» это не так», – считают в ведомстве.

В начале мая издание Handelsblatt со ссылкой на проект решения ведомства сообщало, что Федеральное сетевое агентство Германии собирается отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода «Северный поток – 2» от требований обновленной Газовой директивы Евросоюза.

Оператор «Северного потока – 2» не согласился с предварительным решением регулятора ФРГ.