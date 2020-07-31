Рубль подешевел к доллару и евро Рубль подешевел к доллару и евро 31 июля 2020, 10:14 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 20 копеек – до 73,37 рубля, курс евро поднялся на 64 копейки – до 87,29 рубля. Стоимость нефти утром выросла до 43,58 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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