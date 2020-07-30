NYT: Лукашенко стал отдаляться от Москвы после визита в Минск Помпео

Американское издание New York Times пишет, что президент Белоруссии Александр Лукашенко все больше стал отдаляться от России после визита в феврале в Минск Майка Помпео.

«Лукашенко давно искусно маневрирует между Россией и Западом, чтобы извлечь для своей страны политические и экономические выгоды. В последние месяцы он все больше отдаляется от Москвы, особенно после визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео», – пишет New York Times.

Издание напоминает, что именно после этого первого с 1990-х годов визита американского госсекретаря в Белоруссию Вашингтон впервые после 10-летнего перерыва назначил посла в Минске, и обе страны договорились улучшить свои ранее замороженные отношения.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, о чем в начале года договорились Майк Помпео и Александр Лукашенко, зачем белорусский лидер пытается сблизиться с Вашингтоном и какой будет реакция России.

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали даватьпоказания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву.