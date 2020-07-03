Браконьер из КНДР осужден за нападение на приморских пограничников

Находкинский городской суд назначил четыре года колонии общего режима одному из трех северокорейских рыбаков, которые напали на пограничников в Приморье осенью 2019 года, сообщил представитель суда.

В суде сообщили, что «рыбаку назначено четыре года колонии общего режима», передает РИА «Новости».

По данным суда, иностранные моряки в сентябре 2019 года в районе банки Кито-Ямато в Японском море, где обычно ведется рыбный промысел, вооружились подручными предметами и напали на высадившихся на их судно пограничников.

Один из нападавших нанес не менее четырех ударов деревянной палкой по одному из военнослужащих, нанеся вред здоровью средней тяжести.

В ноябре того же года российские пограничники задержали 18 рыбаков из КНДР на трех судах, которые нелегально ловили краба у берегов Приморья.

После еще нескольких подобных инцидентов российский посол обвинил КНДР в попустительстве браконьерам.