В Приморье задержаны 18 браконьеров из КНДР

Российские пограничники задержали 18 рыбаков из КНДР на трех судах, которые нелегально ловили краба у берегов Приморья, сообщили в региональном погрануправлении ФСБ.

«Силами береговой охраны пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в минувшие выходные пресечена противоправная деятельность трех маломерных судов КНДР. В территориальном море Российской Федерации задержаны 18 иностранных рыбаков, входящих в состав судокоманд. Обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова, а также около 1600 особей живого краба-стригуна опилио», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Там уточнили, что крабы были выпущены в естественную среду обитания, а в отношении нарушителей начата проверка.

«В то же время в исключительной экономической зоне Российской Федерации были спасены 6 граждан КНДР с терпящего бедствие мотобота. Иностранцам была оказана необходимая медицинская помощь. Все спасенные рыбаки переданы сопредельной стороне», – добавили в управлении ФСБ.

Напомним, в сентябре приморские пограничники задержали более 80 северокорейцев, занимавшихся браконьерством. При задержании экипаж из КНДР оказал вооруженное сопротивление.

После еще нескольких подобных инцидентов российский посол обвинил КНДР в попустительстве браконьерам.

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