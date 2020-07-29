Суд приговорил экс-главу РАО по делу о мошенничестве на 780 млн рублей

Пресненский суд Москвы назначил наказание в виде пяти лет колонии общего режима бывшему главе Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову, признав его виновным в двух эпизодах мошенничества на 774 млн рублей.

«Путем частичного сложения назначить Федотову наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – передает ТАСС содержание приговора, который огласила судья Александра Авдотьина.

Уточняется, что Федотов лично разработал преступный план, являлся фактическим руководителем преступной группы, руководил соучастниками хищения, давал им указания и распределял между ними похищенные денежные средства.

«Фигуранты дела подыскивали музыкальные произведения, которые фактически нигде не воспроизводились, перечисляли денежные средства на подконтрольные счета, после чего обналичивали эти деньги», – отметила судья.

По данным следствия, таким образом было похищено более 770 млн рублей.

По уголовному делу, кроме Федотова, проходят его мать Вера Федотова, начальник управления обслуживания правообладателей РАО Светлана Темешова, сотрудница РАО Анжела Агейкина и предприниматель Володия Назгашвили. Суд приговорил Веру Федотову, Темешову и Агейкину к четырем годам условно, Назгашвили – к трем годам условно.

При этом суд не нашел отягчающих обстоятельств при вынесении приговора, а в качестве смягчающих признал деятельное раскаяние каждого из фигурантов, их частичное погашение ущерба, наличие на иждивении детей-инвалидов и состояние здоровья.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции. О планах Федотова обжаловать приговор пока неизвестно.

Напомним, Тверской суд Москвы арестовал бывшего главу РАО в декабре 2018 года. Как стало известно, суд зачел Федотову в срок наказания время, проведенное им в СИЗО из расчета день за полтора. Остальные осужденные находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, в августе 2018 года Пресненский суд Москвы взыскал с экс-главы РАО 247,5 млн рублей в пользу истца – Общероссийской общественной организации «Российское авторское право» «в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением».