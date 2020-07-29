В белорусской оппозиции назвали задержание россиян частью предвыборной стратегии Лукашенко

«Лукашенко все свои избирательные кампании проводит в режиме войны. Каждой его кампании нужен образ врага. В этот раз образ врага оказался связан с Москвой», – заявил газете ВЗГЛЯД белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько. Так он прокомментировал арест в Минске группы россиян, которых КГБ Белоруссии обвиняет в подготовке «дестабилизации» страны.

«Образ врага каждый раз помогал президенту убедить часть избирателей, что без Лукашенко с этим врагом справиться нельзя. В роли этого врага побывали уже все – и предприниматели, и профсоюзы, и оппозиция, и Запад. В этот раз образ врага оказался связан с Москвой», – пояснил бывший лидер Объединенной гражданской партии, белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько

«В этой кампании Лукашенко сделал «темой № 1» защиту независимости белорусского государства. Возможно, это связано с тем, что на этот раз ему нечем «покупать» ту часть электората, которая принимает решение через желудок. Ведь в этот раз у Лукашенко нет ни публичной политической, ни финансовой поддержки со стороны Москвы. В последнее время около четверти всех встреч Лукашенко как кандидата в президенты – это казармы и штабы. Лукашенко появляется там в камуфляже, в образе лидера, который защищает суверенитет государства. То есть ему надо создать ощущение угрозы для этого суверенитета», – отметил Лебедько.

Как раз посещая недавно одну из воинских частей, он и заявил о том, что в Белоруссию прибыли бойцы «иностранных ЧВК» для свержения власти, напомнил оппозиционер. «И ситуация с арестованными «вагнеровцами» органично вписывается» в эту стратегию», – подытожил он.

В среду СМИ Белоруссии со ссылкой на правоохранителей сообщили, что на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил членам Совбеза обратиться в российские структуры за разъяснениями в ситуации с задержанными в стране россиянами. «Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения», – заявил Лукашенко.

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