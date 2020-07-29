США пригрозили Бразилии «последствиями» за сотрудничество с Huawei

Бразилию могут ждать санкции со стороны Соединенных Штатов в случае использования оборудования китайской компании Huawei в развитии технологий мобильной связи пятого поколения (5G), заявил посол США в латиноамериканской республике Тодд Чэпмен в интервью газете Globo.

«Я бы не стал называть это местью, скорее – последствиями. Каждая страна отвечает за свои действия», – приводит ТАСС ответ Чэпмена на вопрос издания о том, стоит ли крупнейшему государству латиноамериканского региона ожидать санкций со стороны США в ответ на возможный выбор в пользу Huawei.

«Последствия, которые мы наблюдаем по всему миру, связаны с опасениями компаний, чей бизнес основан на использовании интеллектуальной собственности, относительно инвестиций в страны, где их интеллектуальная собственность не будет защищена», – пояснил американский дипломат.

По словам представителя Белого дома, вопрос выбора поставщика технологий для 5G рассматривается в Вашингтоне не как коммерческий. «Это дело национальной безопасности», – приводит издание слова Чэпмена, обвинившего Huawei в «краже интеллектуальной собственности».

Как пояснил глава диппредставительства США, экономика и экспорт которых основаны на знаниях, вынуждены защищать свою интеллектуальную собственность. «Бразилии необходимо сделать то же самое. В противном случае она так и останется поставщиком сырья, а не высоких технологий», – подытожил он.

Напомним, что 19 мая министерство торговли США внесло Huawei в черный список иностранных компаний, с которыми американским фирмам запрещается вести торговлю.

Ранее газета ВЗГЛЯД предположила, что американские санкции в сторону Huawei способны полностью изменить привычную картину мира.