Жена Цепкало объяснила его выезд в Россию

Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника рассказала, с чем было связано решение ее мужа найти убежище именно в России.

Вероника Цепкало сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что между Россией и Белоруссией нет границ, поэтому ее муж выбрал такой вариант, передает РИА «Новости».

«Если бы они поехали на Украину, там есть украинско-белорусская граница. Насколько нас проинформировали, он (Валерий Цепкало) уже в системе. Если бы они провели его паспорт (...), его попросту не выпустили бы за пределы Белоруссии. Именно поэтому он выбрал Россию и поехал вместе с детьми в Россию», – добавила она.

Цепкало пояснила, что именно так ее супруг мог незаметнее покинуть Белоруссию: «Мой муж ничего незаконного не сделал в этой стране. Все, чего мы хотим, все, что он пытался сделать – это осуществить свое основное конституционное право».

Напомним, Цепкало покинул Белоруссию и прибыл в Москву.

После того, как ЦИК Белоруссии отказался регистрировать кандидатами в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, в нескольких городах страны прошли несанкционированные акции протеста.

Демонстранты вышли на акции в Минске, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске. Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.

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