В Минздраве сказали, сколько можно съесть арбуза без вреда для здоровья

Мякоть арбуза полезна, однако злоупотреблять ягодой не стоит – плоды содержат в себе много сахара и обладают сильным мочегонным эффектом, рассказал главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Тутельян отметил, что употребление арбуза притупляет чувство голода. Происходит заполнение желудка большим объемом жидкости, человек не чувствует острого желания съесть что-нибудь калорийное. Кроме того, регулярное употребление арбузов поможет контролировать массу тела, передает портал News.ru.

«Но добавляя данный продукт в пищу нужно строго следить за его количеством. В арбузе содержится много сахара – от 5 до 10 граммов на 100 граммов мякоти. Это, во-первых, избыточная нагрузка на поджелудочную железу. Во-вторых, его бесконтрольное употребление может привести к лишнему весу», – добавил он.

Таким образом, за один прием пищи стоит употреблять не более 400-500 граммов арбуза взрослым, а детям – 300–400 граммов.

Есть его следует после основного приема пищи, тогда арбуз будет низкокалорийной альтернативой тортам и пирожным.

Из полезных свойств красной мякоти врач отметил высокое содержание бета-каротина, B5, A, B6, кремния, кальция, магния, калия, натрия, железа, цинка и фосфора. Входящая в его состав аминокислота лизин улучшает усвоение кальция и помогает сохранить эластичность сосудов.

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