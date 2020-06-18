Названы способствующие красивому загару продукты

Для красивого загара нужно употреблять продукты, содержащие бета-каротин, селен, ликопин и триптофан, рассказала профессор кафедры кожных и венерических болезней им. Рахманова, Института клинической медицины им. Склифосовского, Сеченовского университета Елена Снарская.

«Рекомендуется употреблять продукты, содержащие бета-каротин, селен, ликопин, триптофан. Предпочтительны овощи – брокколи и помидоры, а также белки – печень и красные сорта мяса», – цитирует Снарскую агентство «Москва».

По ее словам, употребление в пищу персиков, абрикосов, дынь, арбузов и винограда также способно поддержать вид кожи с загаром.

Как уточнила врач, перечисленные продукты оказывают эффект благодаря большому содержанию антиоксидантов и витаминов.

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