В Роскачестве дали советы при выборе крема для загара

В Роскачестве дали советы по подбору правильных кремов, лосьонов и спреев с компонентами SPF, которые помогут обезопасить кожу от ультрафиолетовых лучей.

В косметических средствах для ежедневного ухода все реже можно встретить солнцезащитные фильтры, обозначаемые аббревиатурой SPF (Sun Protection Factor). Причиной стало то, что кроме своей основной функции по защите кожи от ультрафиолетовых лучей такие компоненты не несут пользы, а в некоторых случаях могут и навредить, пишет «Экономика сегодня».

Как сообщила директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова, солнцезащитные фильтры бывают только двух типов. Химические, такие как бензофенон-3 или авобензон, повышают риск повреждения кожи на клеточном уровне, поскольку поглощают ультрафиолетовые лучи. Физические фильтры – оксид цинка, диоксид титана – в отличие от химических, отражают лучи, не раздражают кожу и не вызывают аллергию, и поэтому при выборе они предпочтительнее.

Ультрафиолет при этом выполняет полезную функцию по насыщению организма витамином D, который полезен не только для костей, но и предотвращает риски развития серьезных заболеваний, а также способствует выработке мелатонина.

Солнцезащитные средства с компонентами SPF нужно подбирать в соответствии с типом кожи, а цифры после аббревиатуры обозначают, насколько дольше вы можете находиться на солнце без риска, чем обычно. Например, для так называемого кельтского, то есть очень светлого типа кожи, которая обгорает за 20 минут, в случае с фильтром SPF 10, для безопасного загара при использовании данного средства количество времени на солнце не должно превышать 200 минут. Но нужно учитывать и место под солнцем – например, если в Москве для загара утром хватит SPF 4-10, то на каком-нибудь турецком курорте нужно SPF 20-30, если не больше. Для детей лучше использовать самый высокий SPF 50.

Бьюти-эксперт Екатерина Зайнутдинова советует наносить средство на кожу заранее, еще до выхода на солнце, то есть дома, а не на пляже, примерно за 30 минут. На увлажненную кожу продукты ложатся лучше, но при этом не имеет значения, наносили ли вы перед этим свой обычный крем для ухода, или нет, фильтры работают.

Очищать кожу лучше мылом или гелем для душа, одной воды для этого недостаточно, после этого следует нанести средство после загара или питательный крем.

Главное правило, которые нужно помнить, чтобы реже использовать такие средства – не загорать с 12 до 16 часов и прятать лицо под шляпой.