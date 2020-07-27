В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались десять пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердили пневмонию, передает ТАСС.

Всего в столице умер 4421 вирус-положительный пациент.

За сутки выявлено 694 новых случая коронавируса. Всего зафиксирован 238641 случай, 174985 пациентов выздоровели.

26 июля сообщалось, что за сутки умерли 13 пациентов.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Москве снижается.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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