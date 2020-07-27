В Москве двое мужчин госпитализированы после удара молнии

Двое мужчин получили ожоги от удара молнии на западе столицы, сообщил представитель экстренных служб Москвы.

«Во время сильной грозы пострадали от молнии двое мужчин, находившиеся на берегу Мещерского пруда», – цитирует РИА «Новости» представителя экстренных служб.

По его словам, мужчины госпитализированы с ожогами средней тяжести.

Позднее в пресс-службе департамента здравоохранения столицы сообщили, что пострадавшие от удара доставлены в больницу, они находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Напомним, что 5 июля футболиста клуба «Знамя Труда» после удара молнией ввели в искусственную кому.