Генконсульство США закрыли в Китае

В Чэнду официально закрыто генконсульство США, сообщил МИД Китая.

Генконсульство «закрылось в соответствии с требованием китайской стороны». Представители китайских компетентных органов вошли на его территорию через главные ворота и приняли его в свое ведение, передает РИА «Новости».

Госдеп выразил разочарование в связи с закрытием консульства. Американская сторона заявила, что продолжит работу через другие дипмиссии в Китае, передает ТАСС.

В связи с закрытием генконсульство сняло американский флаг с флагштока.

Американские власти вызвали недовольство среди уволенного местного персонала консульства, так как перед его закрытием «не до конца выплатили компенсации», сообщил главный редактор Global Times Ху Сицзинь.

Генконсульство в Чэнду было открыто в 1985 году и отвечало за юго-запад страны.