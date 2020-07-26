Россияне выстроились в живую цепь ради спасения тонувшей женщины

Спасение тонувшей в реке Каме в Перми 32-летней женщины попало на видео. На кадрах виден подплывающий к тонущей женщине мужчина, а на берегу люди выстроились в живую цепь, чтобы помочь ему вытащить пострадавшую на берег.

Запись опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.



Как рассказали очевидцы, женщина доплыла на спине почти до середины реки, а затем стала кричать и звать на помощь. К ней поплыл мужчина, который сумел спасти ее и догрести с ней до самого берега. Там прохожие помогли ему поднять женщину по скользкому склону набережной. Жители Перми выстроились в цепь, взявшись за руки, и вытащили пострадавшую.

Женщине оказали первую помощь и передали медикам.