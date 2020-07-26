Мужчина выпрыгнул из багажника на ходу в Москве

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Россиянам открыли неизвестную страну

Россияне в августе смогут полететь в ТанзаниюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
С 1 августа россияне смогут летать за границу. Правда, список стран, куда можно отправиться, очень короткий. В него попали Турция, Великобритания и малопопулярная у наших туристов Танзания. Почему именно эти три страны удостоились такой чести, останется ли Турция бюджетным курортом и переживут ли иностранную конкуренцию Крым и курорты Краснодарского края? Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 годаФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Как «конфузия» под Ригой научила русских побеждать шведов

Результаты петровских баталий сказываются на российской истории до сих порФото: Public domain
В начале XVIII века гремела великая Северная война между Россией и Швецией, оказавшаяся судьбоносной для Прибалтики. 315 назад под Мур-Мызой, в 80 км от Риги, произошел печально-анекдотический случай, превративший уже почти полную победу русских войск в поражение. Это происшествие стало хорошим уроком для российских военачальников – и вскоре они показали, что являются толковыми учениками, умеющими схватывать на лету.  Подробности...
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Идеолог церковного раскола на Украине ищет защиты у президента США

Греческая церковь не нашла иных защитников, кроме СШАФото: White House/Shea Craighead
Жалобы представителей православия на превращение Святой Софии в мечеть дошли даже до Дональда Трампа. Президент США, как сообщается, объявил себя «помощником и сторонником» Вселенского патриархата и лично патриарха Варфоломея... и подчеркнул, что он немедленно приступит к необходимым вмешательствам». Зачем это нужно американскому лидеру? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Каким должен быть лучший подарок ко Дню ВМФ

Александр Тимохин, журналист
У российского общества отсутствует понимание одной принципиальной вещи. Силы флота – это инструмент для ведения войны. Они предназначены не для ракетных ударов издалека, не для демонстрации флага, не для престижа – а для боя. Подробности...

Освободительного движения через теракты не бывает

Дмитрий Суслов, Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ
Тема Чечни отошла в повестке российско-западных политических баталий на второй план. Прежде всего потому, что в самом регионе наступила стабильность. Однако противостояние и соперничество великих держав, стремление ослабить Россию и вернуть ее обратно в 1990-е никуда не ушли. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Почему за лесными пожарами стоит математика

Екатерина Герман, журналист
Ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования. Подробности...
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    Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

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      В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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      Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

      Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

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          • В Турцию

          • Пока останусь в России

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          • Да, все требования

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              Мужчина выпрыгнул из багажника на ходу в Москве

              26 июля 2020, 14:31

              Текст: Александра Юдина

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              В Сети появилось видео, как как на Третьем транспортном кольце в Москве мужчина выпрыгнул из багажника едущего на полном ходу автомобиля. Как выяснилось, гражданин спасался от похитителей.

              Камеры засняли, как из машины «Kia Optima» на полном ходе вываливается мужчины, делится Рен ТВ.

              По имеющимся данным, вечером 24 июля на улице Мусы Джалиля к мужчине и его знакомому подошли трое граждан. Угрожая насилием, они избили их и потребовали 60 тыс. рублей за аренду автомобиля.

              После этого злоумышленники поместили мужчин в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Во время движения потерпевшим удалось открыть крышку багажника, один из них выпал из автомобиля и потерял сознание.

              Известно, что пострадавший был доставлен в больницу, врачи диагностировали у него множественные ссадины и ушибы, а также перелом черепа.

              По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.


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