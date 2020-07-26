В Петербурге началась воздушная часть парада в честь Дня ВМФ

В воскресенье президент Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-Морского флота. Воздушную часть парада открывает пролет восстановленного штурмовика ИЛ-2.

Начало торжеств ознаменовал выстрел с Петропавловской крепости. Воздушную часть парада открывает пролет восстановленного штурмовика ИЛ-2.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на главном военно-морском параде историческую часть открыл десантный катер «Иван Пасько» с ботиком Петра Первого – дедушкой русского флота.

Прямая трансляция парада идет на Первом канале.