Основную часть парада в Петербурге открыл десантный катер «Иван Пасько» с ботиком Петра 1

В Санкт-Петербурге проходит Главный военно-морской парад. Историческую часть парада открыл десантный катер «Иван Пасько» с ботиком Петра 1 – дедушкой русского флота.

Основную часть парада открыл десантный катер «Иван Пасько» с ботиком Петра 1, опубликовано в Telegram-канале RT.

Кроме того, сигналом для начала парада также стало поднятие флага над зданием Адмиралтейства, где зарождалось российское кораблестроение, передает ТАСС.

Отмечается, что перед началом парада в Санкт-Петербурге главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на комендантской пристани Петропавловской крепости в режиме видео-конференцсвязи принял доклады командующих флотами и доложил о готовности Военно-морского флота к проведению главного морского парада президенту Владимиру Путину.

На время проведения парада разведены 4 моста через Неву: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Дворцовый и Благовещенский мосты украшены композициями из более 400 флагов расцвечивания ВМФ, на Троицком – более 130 стилизованных флагов.

Напомним, Российский флот отмечает в этот день 324-ю годовщину со дня образования. Прямая трансляция парада идет на Первом канале.