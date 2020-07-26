Вооруженный демонстрант выстрелил в своих соратников в США

В Луисвилле (Кентукки, США) на акции протеста в защиту темнокожих произошла стрельба, пострадали три человека, сообщают СМИ.

В субботу состоялась акция с требованием справедливости и правосудия в деле о гибели 26-летней темнокожей американки Бреонны Тейлор от рук полицейских, передает РИА «Новости» со ссылкой на Courier Journal.

По словам полиции, пострадавшие и участники происшествия являются членами радикального вооруженного формирования. Они были доставлены в местную больницу.

Fox News передает, что члены радикальной группировки NFAC, позиционирующей себя как «чернокожая милиция», получили ранения в результате «выстрелов из пистолета одного из членов» движения.

WFPL передает, что выстрел прозвучал в толпе вооруженных демонстрантов. Полиция сообщила, что «все участники являются членами NFAC».

При этом USA Today пишет, что в городе «на противоположных сторонах» ограждения, установленного полицией, «столкнулись вооруженные группы ополченцев и демонстранты Black Lives Matter». Courier-Journal уточняет, что речь идет об «ультраправой группе ополченцев».

Напомним, в США массовые протесты и беспорядки начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.