Захарова указала Климкину на превращение Украины в «мировую проблему»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина, призвавшего сделать Крым «проблемой для России».

Как заявила Захарова, «они уже создали мировую проблему из Украины», передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению контроля над Крымом.

Одновременно Климкин предложил «превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России».

Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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