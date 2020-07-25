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Россиянам открыли неизвестную страну

Россияне в августе смогут полететь в Танзанию Сергей Бобылев/ТАСС
С 1 августа россияне смогут летать за границу. Правда, список стран, куда можно отправиться, очень короткий. В него попали Турция, Великобритания и малопопулярная у наших туристов Танзания. Почему именно эти три страны удостоились такой чести, останется ли Турция бюджетным курортом и переживут ли иностранную конкуренцию Крым и курорты Краснодарского края? Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 года Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Почему США так недовольны секретным российским спутником

Россия способна следить из космоса даже за американскими спутниками twitter.com/AstroDrewMorgan
Испытания Россией секретного военного спутника вызвали крайне бурную реакцию среди западных военных. Успокаивать их пришлось официальным заявлением МИД России, разъяснившим детали проведенных на орбите маневров. Почему в США и Британии так встревожены российским «противоспутниковым оружием» – и что эти страны сами делают для размещения оружия в космосе? Подробности...
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Опыт спецназа Израиля мог бы пригодиться и российской боевой авиации

Спецназ ВВС Израиля выполняет уникальные задачи REUTERS/Nir Elias
Армия обороны Израиля объявила о существенной реформе – создано новое объединение спецназа ВВС страны. В какой-то мере израильские реформы могли бы быть интересны в том числе и как пример для российской действительности. Особенно учитывая действия российских ВКС в Сирии и потери, которые они там понесли. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Освободительного движения через теракты не бывает

Дмитрий Суслов, Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ
Тема Чечни отошла в повестке российско-западных политических баталий на второй план. Прежде всего потому, что в самом регионе наступила стабильность. Однако противостояние и соперничество великих держав, стремление ослабить Россию и вернуть ее обратно в 1990-е никуда не ушли. Подробности...

Почему за лесными пожарами стоит математика

Екатерина Герман, журналист
Ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования. Подробности...

Жертвы домогательств не с теми судятся

Алексей Алешковский, сценарист
В очередном ребрендинге этики и морали нуждаются те, кому действующие законы не дают в руки инструментов манипулирования реальностью. Сегодня это не только бывшие жертвы насилия или жертвы бывшего расизма, но и нынешние бенефициары политкорректности, которые сбрасывают с корабля современности прошлых. Подробности...
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

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    Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

    Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 года    25 июля 2020, 16:45
    Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза?

    В субботу российский сенатор Владимир Джабаров предупредил экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о возможной уголовной ответственности за слова о Крыме. Политик напомнил, что такая возможность появилась благодаря принятым поправкам к российской Конституции, среди которых закреплена норма о запрете отчуждения у страны части ее территории.

    На этой неделе Совет федерации одобрил законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России или призывы к этому. УК РФ дополнился одноименной ст. 280.2, наказание по которой составит от шести до десяти лет лишения свободы.

    «Бывший министр иностранных дел Украины, россиянин по рождению, из Курской области по сути, может быть привлечен к ответственности за эти высказывания экстремистского толка... По сути, призывает к отделению Крыма от России», – пояснил Джабаров каналу «360».

    Климкин родился в Курске. Выпускник Московского физико-технического института. На Украине живет с начала 1990-х годов. После революции 2014 года занял пост министра иностранных дел и покинул должность летом 2019 года после проигрыша на президентских выборах Петра Порошенко и прихода к власти Владимира Зеленского.

    Накануне на своей странице в Facebook Климкин заявил о наступлении «крымских дней». Он напомнил о 80-й годовщине подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Эти республики вышли из состава Советского Союза в 90-е годы. «Многие в их деоккупацию не верили, санкций не было, просто четкая и последовательная позиция. А наши балтийские друзья верили и получили, что им принадлежит», – написал Климкин, не уточнив, каким образом эта декларация может быть связана с выходом прибалтийских республик из СССР.

    Экс-министр напомнил также о предстоящей годовщине подписания «Крымской декларации» от июля 2018 года, в которой Вашингтон не признает Крым территорией России. «Балтийские страны ждали 50 лет, у нас нет столько времени, надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее», – заключил Климкин.

    В экспертной среде не увидели смысла в словах бывшего министра.

    «Климкин никак не может привыкнуть к тому, что он больше не сидит в кресле министра. Поэтому он делает заявления, которые должны привлекать к нему внимание»,

    – пояснил газете ВЗГЛЯД севастопольский политолог Владимир Джаралла.

    В словах Климкина эксперт услышал повторение пропагандистских лозунгов времен украинского госпереворота в 2014 году. «Это ритуальные вопли о том, что Запад нам поможет», – уверен политолог.

    Крым остается одной из главных целей внешней политики Киева. Накануне украинские власти объявили о разработке секретного документа по «деоккупации» Крыма. Работа над ним велась с мая. Замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова назвала документ «только частью большой стратегии деоккупации». «И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить», – заявила Джапарова.

    По ее словам, Киев намерен создать международную коммуникационную площадку по вопросам Крыма, а пока в ситуации с полуостровом, «к сожалению, реакция мирового сообщества» «достаточно фрагментарна и спорадична».

    Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко уверен, что ст. 280.2 УК РФ станет аргументом в противовес новой стратегии Киева. Депутат предложил украинским политикам даже не начинать раскрывать суть документа – как только его детали станут известны, появятся и те, кто понесет за него уголовную ответственность. «Еще раз хочу напомнить живущим в параллельной реальности украинским политикам о том, что время оккупации Крыма официально закончилось подведением итогов референдума 16 марта 2014 года», – заявил депутат.

    В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков счел украинские планы смехотворными и выразил уверенность, что «эта стратегия умещается в одно название». «Ничего реального в самом документе нет и не может быть. Именно поэтому документ украинские дипломаты и засекретили. На словах стратегия есть, а на деле – пустой выхлоп», – уверен сенатор.

    Однако Владимир Джаралла не исключает, что стратегия по «деоккупации» существует, потому что «любое бюрократическое ведомство должно оправдывать свое существование и вырабатывать время от времени какое-то количество макулатуры». «В данном случае мы имеем перед собой пример бюрократической деятельности ради деятельности.

    То, что стратегия секретная, может вызывать лишь иронию, так как на Украине по определению не существует ничего особо секретного.

    Все фантастические мероприятия или решения давным-давно известны», – напомнил собеседник.

    Эксперт добавил, что в странах Европы и США существует негласный консенсус о том, что Крым вернулся в состав России навсегда. «Можно спорить о том, как это произошло, но сам факт сомнений не вызывает. До 2017 года предлагались различные методы закрыть вопрос принадлежности Крыма. В частности, об этом говорил экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Однако в 2017 году в ЕС начались внутренние проблемы и было принято решение оставить этот вопрос в стороне. А США рассматривают ситуацию с Крымом по аналогии с Прибалтикой. Они считают, что Крым должен находиться в составе России в качестве болезненного рычага, на который можно давить с целью влиять на политику страны. Понятно, что до сих пор результат нулевой», – пояснил Джаралла.

    Украине, добавляет эксперт, Западом отведена роль марионетки, которая «выполняет то, что ей говорят». «Поэтому на Украине могут делать различные заявления и сочинять стратегии по «деоккупации» Крыма, но ценность их ровно такая, насколько полезным считает это главный заказчик», – убежден политолог.

    Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин согласен, что украинская власть занимается бурной пиаровской кампанией по всем направлениям. «Совершенно понятно, что реальной стратегии у Киева нет. А если какая-то все-таки написана, то она имеет мало общего с реальностью. Чем меньше конкретных дел и чем сложнее ситуация с рейтингом действующей власти, тем больше разговоров и громких заявлений», – сказал Жарихин газете ВЗГЛЯД.

    Другим ярким примером такой деятельности стало желание Киева заставить руководителей стран «нормандской четверки» собраться в «нужном ему месте в нужное время». «Теперь они собираются возвращать Крым. Но единственно возможная стратегия возвращения Крыма – это уничтожение российского государства. Поэтому, откровенно говоря, невозможно всерьез воспринимать заявление о новой стратегии Украины. Это замена реальных действий, шагов. Это имитация работы», – подытожил Жарихин.

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