Стало известно о нападении охранников на водителя скорой в Москве

В Москве охранники напали на водителя скорой помощи, надзорные органы изучают видео, на котором зафиксирован этот инцидент, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Данный материал находится в прокуратуре», – сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что охранники больницы №15 имени Филатова в столице якобы напали на водителя скорой помощи. На видеозаписи, распространенной каналом, зафиксировано, как мужчины угрожают водителю и пытаются проникнуть в автомобиль.

В 2018 году в социальных сетях опубликовали видео нападения на машину скорой помощи на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что злоумышленник набросился на медиков, предположительно, после корпоратива.

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