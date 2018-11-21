Опубликовано видео нападения на скорую помощь в Петербурге

В социальных сетях появилось видео нападения на машину скорой помощи на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге; автор записи сообщает, что злоумышленник набросился на медиков, предположительно, после корпоратива.

Запись появилась в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер Онлайн. СПб» в соцсети «ВКонтакте».

«Нападение на бригаду скорой помощи, возможно, после корпоратива, на набережной реки Мойки», – написал автор ролика, уточнив, что видео снято в 08.00 мск 28 декабря.

Накануне полиция начала проверку сообщений СМИ о том, что водитель не пропустил машину детской реанимации на востоке Москвы и устроил потасовку.