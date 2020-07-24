Памфилова назвала даты досрочного голосования осенью

Досрочное голосование осенью пройдет в течение 12 часов 11 и 12 сентября, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова напомнила, что принятый Госдумой закон, разрешающий проводить выборы различного уровня в течение трех дней, не распространяется на единый день голосования 13 сентября.

«Но ранее законодатель, исходя из той ситуации, которая сложилась, прежде всего в связи с пандемией, наделил нас возможностью в рамках наших полномочий расширять, то есть определять возможности и порядок досрочного голосования. То есть в данном случае это входит в нашу компетенцию, и мы не преминули этим воспользоваться», – передает РИА «Новости» слова Памфиловой на заседании ЦИК.

По ее словам, это решение – «требование времени», поскольку несмотря на то, что пандемия «на излете», ситуация в разных регионах разная, успокаиваться рано, принимать все меры безопасности просто необходимо».

Она пояснила, что могут применяться следующие дополнительные формы организации голосования: досрочное голосование в помещении для голосования, досрочное голосование вне помещения для голосования, досрочное голосование на придомовых территориях и на территориях общего пользования, досрочное голосование групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

«Досрочное голосование в соответствии с предусмотренными формами организации голосования и проводится в течение двух дней, предшествующих дню голосования, с 8 до 20 часов по местному времени», – говорится в проекте порядка голосования, рассмотренном на заседании ЦИК.

Как пояснила Памфилова, речь идет о голосовании в течение 12 часов 11 и 12 сентября. «С 11 предлагается форма голосования досрочного... Именно в эти два дня дополнительные формы, способы голосования. И время у нас будет не так, как досрочка обычно проводится, эпизодически, в какое-то ограниченное время, а с 8 до 20 она будет проходить», – сказала она.

Тем временем Совет Федерации в пятницу одобрил закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней.

Теперь формат многодневного голосования в России будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах, может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

При этом формат голосования вне зданий избирательных комиссий – на придомовых территориях – сохранится при многодневных выборах.

Кроме того, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям организовывать не будут в случае проведения выборов или референдума в России в течение нескольких дней.

Также инициатива регулирует порядок отзыва члена комиссии: он осуществляется по строго определенной процедуре – политическая партия вносит в руководящий орган, который назначил члена комиссии, мотивированное представление об отзыве, а также предложение по кандидатуре нового члена комиссии. Если предложения по новой кандидатуре нет, вопрос об отзыве члена комиссии рассматриваться не будет.

Закон поступает на подпись президенту.

Напомним, ранее Памфилова рассказывала о процедуре введения многодневного голосования.