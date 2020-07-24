В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщают СМИ.

В совместном письме в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) – АНПФ и НАПФ – указывается, что они считают необходимым повысить лимит для исчисления размера льготы до 400 тыс. рублей, чтобы россияне могли возвращать до 52 тыс. ежегодно с добровольных взносов на будущую пенсию, пишут «Известия».

Другой предлагаемый вариант – увеличить лимит до 6% от зарплаты.

Также авторы выразили мнение, что мотивация для населения добровольно копить средства на будущее недостаточна.

Действующий налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тыс. рублей в год (15,6 тыс. рублей), он состоит из четырех компонентов: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение.

По словам представителей СРО, вычет не индексировался более десяти лет.

В Банке России прокомментировали эту инициативу, отметив, что для ее обсуждения потребуется оценить потенциальный эффект от реализации.

Напомним, в октябре 2019 года Минфин и ЦБ определились с параметрами новой системы накопительной пенсии.