Роскачество рассказало о правилах выбора мороженого

Роскачество советует при покупке мороженого обращать внимание на то, чтобы упаковка не была покрыта кристалликами льда и не была деформирована, а также объясняет, когда мороженое называют замороженным десертом.

«В классическом мороженом (молочном, сливочном и пломбире) категорически запрещено использовать растительные жиры. В мороженом с заменителем молочного жира их использовать разрешено, но не более 50% от всей массы жира продукта. Если содержание растительных жиров в мороженом достигает 100%, то называется этот продукт – «десерт замороженный», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Роскачество поясняет, что основу рецепта мороженого составляют молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты, стабилизаторы. Кроме того, согласно техническому регламенту «О безопасности молока и молочной продукции», молока в изделиях должно быть более 40%, остальное – немолочная часть, за исключением растительных жиров.

Содержание жира в продукте всегда указывается в процентах и влияет на его наименование: молочное мороженое содержит не более 7,5% жира, сливочное - от 8% до 11,5%, пломбир – 12% до 20%. «Мороженое с растительными жирами стоит значительно дешевле, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое масло или иные виды растительных жиров», – отмечает Роскачество.

Мороженое должно быть равномерного цвета, но чем выше процент жирности, тем он желтее. Мороженое неоднородного цвета может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем. Качественная глазурь не должна излишне крошиться или быть липкой консистенции, а наличие белого налета, крупинок, точек говорят о нарушении технологии производства или неправильном хранении продукта.

«Состав глазури обязательно должен расшифровываться на маркировке либо в общем составе продукта, либо отдельно», – обращает внимание Роскачество. Кроме того, если само мороженое покрыто кристалликами льда, крошится или находится в деформированной упаковке – его качество тоже оставляет желать лучшего.

Роскачество указывает, что стабилизаторы выполняют важные функции, так как повышают устойчивость мороженого к таянию и способность сохранять форму, снижают риск усадки мороженого и сохраняют стабильность при хранении. Но действенных способов обнаружить растительные жиры при покупке нет: проверить мороженое на наличие фитостеринов, которые отсутствуют в молоке и встречаются только в растительных продуктах, можно только в специальной лаборатории, поясняют эксперты.

Напомним, в июне Роскачество представило рекомендации, как не ошибиться в выборе черешни и купить хорошую и спелую ягоду.