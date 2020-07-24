Экипаж иранского самолета сообщил о перехвате американскими истребителями

Экипаж иранского авиалайнера компании Mahan Air по пути из Тегерана в Бейрут сообщил о перехвате американскими истребителями, сообщила телерадиокомпания IRIB.

«В ходе переговоров пилота самолета (авиакомпании) Mahan с пилотами двух истребителей и предупреждения о необходимости соблюдать безопасную дистанцию они (пилоты истребителей), представились как американские», – приводит сообщение иранской телерадиокомпании РИА «Новости».

По поступающем информации, по пути из Тегерана в Бейрут к иранскому авиалайнеру компании Mahan Air приблизились один или два истребителя. Пилот самолета попытался уйти от столкновения, в результате чего пострадали несколько пассажиров авиалайнера.

Пассажирский самолет успешно приземлился в Бейруте.

Глава ливанского Красного креста Джордж Катана сообщил телеканалу Al Jadeed, что среди пассажиров раненых нет. В Тегеране пообещали изучить обстоятельства происшествия.

Напомним, в апреле 2019 года Иран включил Вооруженные силы США в список террористических организаций в ответ на аналогичное решение президента США Дональда Трампа в отношении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное иранское военно-политическое формирование).

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