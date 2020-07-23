Политолог предсказал Украине череду «маленьких победоносных терактов»

В воюющих на Донбассе формированиях не особо следят за чистотой биографии. Там много криминальных элементов, Скрипник – не исключение. Рано или поздно Зеленскому придется заняться этой проблемой. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя инцидент в Полтаве, где ветеран АТО взял в заложники начальника областного угрозыска.

«В ситуации с луцким террористом президент Украины поступил по-человечески понятно. Его тут тяжело осуждать. Но в следующий раз в аналогичном случае могут поступить совсем уже неприемлемые для главы государства требования. Что тогда будет делать Зеленский?», – задается вопросом руководитель киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

По словам политолога, украинское общество поражено вирусом агрессии и нетерпимости. «Принцип «право сильного», наряду с деньгами и контролем над медиа, прочно прописался в арсенале украинских политиков. Как результат: правые радикалы стали младшими партнерами государства в проведении нациоцентрической политики. Любые другие идеи предаются анафеме. Те, кто придерживается других взглядов, объявляются врагами государства. Проблемой Зеленского стало агрессивное меньшинство, которое навязывает ему свою волю», – подчеркнул собеседник.

А теперь, полагает Золотарев, мы наблюдаем череду маленьких победоносных терактов, за которыми могут оказаться совершенно различные бенефициары. Но даже если не впадать в конспирологию, совершенно очевидно, что такие ЧП активно раскачиваются через медиа. Происходит искусственное усиление запроса на сильную руку. А кто явится в ипостаси этой сильной руки, пока неизвестно, отметил политолог.

«Что касается добровольческих формирований в «зоне АТО», то, как во время Второй мировой войны, когда гитлеровцы формировали «Ваффен-СС», никто особо разбирался в чистоте биографии личного состава. Все прекрасно знают, что туда попало очень много криминальных элементов, в том числе и тех, кто отсидел в тюрьме. Преступник, захвативший в заложники полицейского в Полтаве, не исключение – он отбывал срок за хранение и сбыт наркотиков. И таких много», – констатировал собеседник.

«Во время событий на Майдане в 2014 году подобные «герои» не брезговали и мародерством. Наряду с теми, кто шел на баррикады, движимый искренними убеждениями, было очень много «джентльменов удачи», «патриотов» с большой дороги. Потом они никуда не делись. Рано или поздно глава Украины, будь то Зеленский или кто-то другой, вынужден будет заняться этой проблемой», – заключил Золотарев.

Напомним, в четверг житель Полтавы Роман Скрипник ранее участвовавший в боях в зоне «АТО» в Донбассе, взял в заложники начальника областного угрозыска. Позднее он освободил заложника и сбежал.

Замглавы МВД Антон Геращенко опубликовал список судимостей Скрипника. В 2007 году его судили за мелкую кражу, в 2008-м – за мошенничество. В 2014 году подозреваемого осудили по статье о производстве или хранении наркотиков. Как сообщает украинское издание Страна.ua, в 2017 году Скрипник находился на принудительном лечении в психиатрической больнице с диагнозом «острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, суицидальные намерения, агрессия к окружающим».

Во вторник в Луцке – центре Волынской области – также ранее судимый и также проходивший принудительное психиатрическое лечение Максим Кривош захватил в заложники пассажиров автобуса и удерживал их более десяти часов, после чего сдался. Газета ВЗГЛЯД писала, что луцкий террорист вскрыл беспомощность украинских силовиков.

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