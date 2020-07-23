Захвативший заложника в Полтаве освободил жертву и скрылся в лесу

Бывший участник операции в Донбассе Роман Скрипник, который в Полтаве взял в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату, освободил его, покинул автомобиль и скрылся в лесу, сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.

«Злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке. Заложник освобожден», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Украинская полиция возбудила уголовное дело в отношении Скрипника по трем статьям УК Украины.

«По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по трем статьям – «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», «Захват сотрудника правоохранительных органов в заложники» и «Незаконное обращение с боеприпасами», – сообщила главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина.

Напомним, мужчина под угрозой подрыва гранаты взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области, после чего уехал с ним на предоставленном автомобиле в сторону выезда из города. Машина направлялась в сторону Киева по проселочным дорогам, ее сопровождала полиция. За рулем находился захваченный в заложники полицейский.

Правоохранители установили личность захватчика. Скрипник, как отмечалось, страдал от шизофрении.