СБУ задержала предполагаемого заказчика убийства Захарченко

Служба безопасности Украины задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу по делу о незаконном обращении с оружием. В ДНР его обвиняли в убийстве экс-лидера ДНР Александра Захарченко, сообщила пресс-служба ведомства.

«Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы СБУ.

В июне 2019 года спецслужбы ДНР заявили, что установили имена ряда причастных к убийству Захарченко. Сообщалось, что заказчиком убийства был человек под позывным «Швед», которым оказался Андрей Байдала – агент 5-го управления департамента контрразведки СБУ.

Сообщалось, что его имя назвал один из пойманных спецслужбами ДНР диверсантов.

«Швед. Появлялся на якобы разоблачительных пресс-конференциях всегда в балаклаве и черных очках. Долгое время личность оставалась неизвестной. Но вот раскрыт. Андрей Байдала. Агент 5-го управления департамента контрразведки СБУ», – сообщили в телесюжете, посвященном раскрытию людей, причастных к убийству лидера ДНР.

Первый премьер ДНР Александр Бородай ранее заявлял, что Александра Захарченко убивали пенсионеры КГБ, которым не менее 70 лет.

«Все арестованные по делу – люди, так сказать, глубоко пенсионного возраста», – заявил он.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в донецком кафе «Сепар». Следователи ДНР установили заказчиков, организаторов и исполнителей убийства.

Александр Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке. В 2006 году занял должность директора ООО «Торговый дом «Континент», входящей в структуры олигарха Рината Ахметова. С 7 августа 2014 года являлся председателем совета министров и верховным главнокомандующим вооруженными силами ДНР, а 4 ноября 2014 года возглавил ДНР. За него проголосовали около 75% граждан ДНР.