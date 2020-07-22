Эксперт: Россия попала под санкции из-за хакеров из КНР и КНДР

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22 июля, среда  |  Последнее обновление — 22:38  |  vz.ru
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Санкции США против «Северного потока – 2» заставят ЕС нарушить закон

Российские газопроводы всегда раздражали американцев Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
США сделали еще один шаг на пути введения новых санкций против «Северного потока – 2» и заодно против «Турецкого потока». Теперь их введение неизбежно. Неизвестным остается лишь одно – какой из вариантов рестрикций против российских газопроводов будет введен. Ведь под удар Америки может попасть и ЕС, которому придется выбирать – попасть под санкции США или нарушить свои законы. Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Скандал с С-400 подпортил репутацию США на мировом рынке вооружений

Новейшие американские истребители вряд ли теперь усилят ВВС ТурцииФото: Brian Jenkins/Burlington Free Press/Reuters
В истории вокруг громкого шантажа Турции Соединенными Штатами из-за российских комплексов С-400 поставлена финальная точка. Вашингтон окончательно решил судьбу истребителей F-35, сделанных по заказу Турции – они будут поставлены американским вооруженным силам. Парадокс в том, что таким образом США наказывают в первую очередь сами себя. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Чекистов и фем-активисток породил либерализм

Андрей Перла, Политолог
Русскую революцию сделали русские либералы. Чекистов и махновцев, равно как каппелевцев и барона Унгерна, все расстрельные подвалы, все сожженные деревни сделали русские либералы. Желавшие свободы и равенства, демократии и процветания. Подробности...
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Русские в социальной иерархии на Украине ниже упоротых психопатов

Александр Васильев, журналист
На этой заплатке про мнимых террористов вся украинская картина мира и держится. Потому что если вдруг признать, что в Донбассе тоже люди, которые, мягко говоря, ничем не хуже украинцев, так это на такое количество вопросов придётся отвечать самим себе. Подробности...
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Ежедневно растущая ненависть вредит решению проблемы Карабаха

Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Стычки между Арменией и Азербайджаном отбросили переговорный процесс на несколько лет. Они освежили историческую память и еще больше нагнетают и без того враждебные настроения в двух республиках. Подробности...
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Эксперт: Россия попала под санкции из-за хакеров из КНР и КНДР

                 22 июля 2020, 21:40
              Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press
              Текст: Андрей Самохин

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              Китайские и северокорейские хакеры, а вовсе не российские, скорее всего, изготовили вредоносные коды WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper, с помощью которых провели вирусные атаки, за которые Запад теперь решил ввести новые санкции против России. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере компьютерной безопасности Рустам Миркасымов, комментируя решение послов стран ЕС наложить на граждан России, Китая и КНДР новые санкции.

              За атакой с использованием вируса WannaCry стоят спецслужбы КНДР, а именно разведбюро 121, полагает глава отдела по динамическому анализу вредоносного кода международной компании Group-IB Рустам Миркасымов.

              «В пользу этой версии говорит и найденный специалистом по реверс-инжинирингу из Google участок кода, в котором использовались специфические константы. Эти константы ранее применялись только в троянах группы Lazarus. Это достаточно сильные доказательства для атрибуции атаки к той или иной группе», – сказал Миркасымов.

              Эксперт пояснил, что задача атрибуции (приписывания) – сложная и не может быть формализована. «Попытки ввести формальные модели и использовать их часто приводят к ложным выводам. Зато установить этническую принадлежность или язык атакующего проще, чем ответить на вопрос, кто именно стоит за атакой. Киберкриминал или спецслужбы? Еще три года назад мы предсказывали, что развитие кибероружия и нежелание стран сотрудничать в сфере кибербезопасности приведет к анархии в области информационной безопасности, станет невозможно отличить атаку спецслужб от атаки обычных киберпреступников. А вчерашние скрипт кидди (script kiddie, неквалифицированный хакер) уже завтра будут взламывать стратегические объекты и оставлять целые города без электричества и воды», – напомнил Миркасымов.

              По словам эксперта, некоторые уголовные дела против хакеров в США рассекречиваются и публикуются, и у общественности есть возможность понять, на какие улики опиралось официальное обвинение. Так, например, в деле «США против Пак Чин Хёк (Park Jin Hyok)» утверждается, что этот хакер Пак принадлежал к группе Lazarus.

              «При этом дававшие показания по этому делу оперативные сотрудники США утверждают, что подозреваемый работал не на корейскую, а на китайскую IT-компанию. А его личность удалось установить благодаря анализу запросов обвиняемого в поисковых системах и аккаунтам электронных почт, принадлежащих американским компаниям (Google, Yahoo! etc.). Такие доказательства технически проверяемые и не вызывают вопросов. Но не все дела найдешь в открытом доступе, поэтому не всегда есть возможность установить, насколько реальны доказательства обвинений властей США против тех или иных лиц», – говорит сотрудник Group-IB.

              Напомним, в среду постпреды всех стран Евросоюза согласовали пакет карательных мер против структур и граждан России, Китая и Северной Кореи, якобы причастных к кибератакам на страны Запада. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС, рестрикции будут введены в рамках упрощенного санкционного режима ЕС по кибератакам, который был создан год назад, но пока ни разу не использовался. По словам дипломата, меры станут ответом на кибератаки, проведенные с помощью «червей» WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper.  

              По информации корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка, рестрикции включают заморозку активов ГРУ, а также разведок Китая и Северной Кореи. Журналист упоминает «визовые запреты и замораживание активов шести российских и китайских чиновников».

              Китай отвергает свою причастность к кибератакам. В среду по аналогичному поводу полемика вспыхнула между Пекином и Вашингтоном. После того, как минюст США обвинил двух предполагаемых китайских хакеров в кибератаке на американские компании, в том числе и на разработчиков вакцины от коронавируса, представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал США немедленно перестать порочить Китай в вопросах кибербезопасности.

              Напомним, WannaCry – это программа-вымогатель денежных средств. После проникновения в компьютер программа шифровала на жестком диске почти все файлы и предлагала за их расшифровку заплатить денежный выкуп в криптовалюте. В случае неуплаты выкупа в течение семи дней возможность расшифровки файлов терялась навсегда.

              Массовое распространение WannaCry началось в мае 2017 года. Сперва были заражены компьютеры в Испании, а затем и в других странах, в том числе в России и Индии. За короткое время заразились около полумиллиона компьютеров в более чем 200 странах мира. Блокировалась работа множества организаций по всему миру. В нескольких британских больницах из-за него пришлось отложить выполнение назначенных медицинских процедур, в том числе операций.

              Сетевой червь был создан и запущен неизвестными злоумышленниками с помощью украденной информации у АНБ США. Основным подозреваемым до сих пор считается хакерская группа Lazarus Group, предположительно связанная с правительством Северной Кореи.

              В том же 2017 году, но в июне, компьютеры атаковал похожий вымогатель NotPetya. Как позже определили эксперты, вирус лишь маскировался под программу-вымогателя, но на самом деле атаковал серверы, инфраструктуру крупных корпораций. Вирус выявлен в десятках стран, но больше всех пострадала Украина, где была нарушена работа не менее 300 компаний. В России вирус атаковал в том числе и сеть Газпрома. Ядром NotPetya был эксплойт EternalBlue, также использовавшийся в WannaCry, и бесплатная утилита Mimikatz, комбинация которых делала вирус практически неуязвимым.

              Компания Group-IB в свое время выяснила, что эпидемия NotPetya была организована одной и той же группой хакеров под названием BlackEnergy. Миркасымов напоминает, что NotPetya нанес огромный ущерб бизнесу по всему миру.

              «Согласно информации специалистов ESET, проводивших реагирование, атака началась с компрометации украинского разработчика софта с помощью трояна Telebot, который атрибутируют к группе BlackEnergy. Именно эта группа в свое время оставила целый город на Украине без электроэнергии. Доподлинно известно, что троян разработан русскоговорящими программистами и предлагался на андерграундных площадках русскоговорящим продавцом. Но никаких проверяемых доказательств, что за атакой стоят российские спецслужбы, представлено не было. Такой вывод был сделан из-за геополитической обстановки, кроме того, атакующий преследовал деструктивные цели, не пытаясь заработать денег», – говорит эксперт.

              Программа Cloud hopper (Облачный попрыгун), как полагают в США, начала заражать облачные сервисы гораздо раньше – как минимум с 2014 года. Однако впервые исследователи кибербезопасности обнаружили ее следы в 2016 году, расследуя один из взломов. Авторами программы называли двух граждан Китая. В проведенном газетой Wall Street Journal расследовании утверждалось, что хакеры обнаружили брешь в сетях поставщиков технологических услуг компаний Hewlett Packard и IBM, а затем перешли к взлому их клиентов – крупных компаний по всему миру. Более того, хакерам якобы удалось похитить подробные дела на более чем 100 тысяч служащих ВМФ США.

              В случае с атаками Cloud Hopper, уверен Миркасымов, можно однозначно утверждать, что за атакой стоят китайские хакерские группы. А вот о том, как именно спецслужбы США сумели установить личности хакеров, неизвестно по сей день.

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