Академик РАН усомнился в окончании распространения коронавируса к Новому году

Ситуация с распространением коронавируса не закончится скоро, о чем говорит прирост заболеваемости в мире, заявил академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.

Малеев отметил, что «инфекции по определению никогда не закончатся», потому «не одно, так что-нибудь другое будет, да и совсем без инфекций мы с вами все равно жить не будем никогда», передает ТАСС.

«Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди. Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле – по 200-400 заболевших», – сказал он.

При этом ученый отметил, что пока сложно прогнозировать, будет ли новая волна заболеваемости или нет: «В России сейчас каждый день чуть больше 6 тыс. заболевших, и не может быть так, что завтра прирост станет 500 человек или, наоборот, 12 тыс. Это поэтапный и постепенный процесс, а не одномоментный».

Новые локальные очаги заболевания могут появиться осенью, однако в целом, по словам академика РАН, в городах с ранее высокой заболеваемостью формируется коллективный иммунитет, и в Москве и Подмосковье как таковой второй волны заболеваемости может не быть: «Разобщенность, маски, антисептики – все это поможет снизить прирост».

«Если у нас к осени появится вакцина, то ее же еще наработать нужно, нельзя сделать 100-300 доз вакцины и успокоиться. Счет идет на миллионы доз, а на это нужно время. Но, повторюсь, у нас еще первая волна не закончилась, а впереди осень и похолодание», – сказал Малеев.

Ученый считает, что необходимо развивать и укреплять санитарные отряды экстренного реагирования для борьбы с острыми инфекциями, а также обучать врачей общей практики дополнительно по инфекционному профилю.

«У нас в Саратове есть институт «Микроб», у которого есть такие санитарные службы экстренного реагирования. В случае вспышки инфекции они прибывают и проводят диагностику, разрабатывают планы карантинных мероприятий. Вот такие службы нужно развивать и укреплять по всей стране», – привел пример Малеев.

Второй действенной мерой академик РАН назвал инфекционную настороженность у врачей других специальностей.

«Сейчас для борьбы с коронавирусом врачей других специальностей обучили за месяц-два, но в принципе это должна быть более широкая подготовка, чтобы снизить и риск заражения самих медработников. Особенно это важно для терапевтов и врачей общей практики. Невозможно прогнозировать, когда случится новая вспышка, через пять или 30 лет. А вот общая готовность всех медиков нужна, с практикой, как гражданская оборона. У нас многие инфекционисты не видели никогда холеру или проказу», – сказал он.

Ранее профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что конец первой волны коронавируса можно ожидать в конце июля-начале августа.

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