УАЗ с туристами перевернулся в Краснодарском крае

Под Анапой УАЗ с туристами перевернулся на трассе, никто не пострадал, сообщила представитель отдела пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Завадская.

Авария произошла на трассе «Поселок Варваровка – поселок Рассвет» вечером в понедельник, сообщила Завадская РИА «Новости».

Водитель 1996 года рождения не выбрал безопасную скорость движения, машину занесло и опрокинуло, автомобиль получил механические повреждения.

«К моменту прибытия наряда ДПС на месте происшествия находился один водитель. Установлено, что водитель УАЗ перевозил неустановленных пассажиров с нарушением ПДД. (...) Мы сейчас мониторим все больницы, чтобы выявить, обратится ли кто-то с травмами по факту ДТП, там статья совсем другая будет», – уточнила представитель ГИБДД.

Было вынесено постановление об административном деле по статьям «Нарушение правил перевозки людей» и «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Также правоохранители установили внесенные изменения в конструкцию УАЗа, за это водителя также привлекли к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщали, что наибольшее количество несчастных случаев с российскими туристами в 2019 году происходили в России и Таиланде.