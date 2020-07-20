МИД прокомментировал сведения о разногласиях Москвы и Дамаска

Москва опровергает сведения о разногласиях с Дамаском, это фейк, направленный на подрыв сотрудничества двух стран, заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

«За различного рода спекуляциями о якобы имеющих место разногласиях между Москвой и Дамаском в действительности ничего не стоит. Подобного рода искусственно раздутые информационные вбросы нацелены на формирование искаженного представления о российско-сирийских отношениях и специально разыгрываются враждебно настроенными к обеим странам сторонами», – приводятся его слова на сайте МИД.

Он выразил мнение, что эти шаги «идут в русле оказания общего политического и экономического давления на Сирию», при поддержке России сумевшую «блокировать попытки навязать ей военным путем чужую волю».

В конце марта министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.